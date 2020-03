Nødsengepladser står klar til patienter uden corona

Fredericia Kommune opretter sengepladser. Sengene skal bruges til patienter, der udskrives tidligere fra hospitalerne for at gøre plads til coronapatienter. Foto: Bárður Michaelsen, TV SYD

De danske hospitaler tager lige nu imod patienter med covid-19.

De betyder, at nogle patienter uden virussen vil blive udskrevet tidligere end normalt og blive sendt hjem. Men hvad nu hvis de ikke er klar til at komme hjem? Eksempelvis hvis man nu har været igennem et kræftforløb, eller man har flere sygdomme?

Netop institutionen Proaktiv er særligt ideelt til at håndtere patienter. Foto: Bárður Michaelsen, TV SYD

Det problem vil Fredericia Kommune løse. Kommunen har oprettet sengepladser til de patienter, der bliver udskrevet tidligere.

- Vi ser jo ind i en fremtid i de nærmeste dage og uger, hvor hospitalerne kan begynde at sende syge borgere hjem til Fredericia Kommune. Dem, der ikke kan komme hjem, skal vi have et sted til, der har vi indrettet det her midlertidige nødhospital, siger Jacob Bjerregaard, Borgmester i Fredericia (Soc. dem.).

Et ideelt sted

Det midlertidige nødhospital er placeret på institutionen Proaktivt, og det sted er særligt ideelt til at håndtere patienter.

- Vi har en institution her, som normalt har udviklingshæmmede. De er sendt hjem nu lige som mange andre. Derfor er faciliteterne herude super gode, når vi får syge borgere hjem fra hospitalerne. Så kan de være i nogle rigtig gode omgivelser, hvor de kan få pasning og pleje, og hvor vi kan sikre, at saniteten og andet er i top, siger Jacob Bjerregaard (soc.dem).

Egentlig sundhedssystemets opgave

Normalt er det sygehusvæsentet og ikke kommunerne, der tager sig af syge borgere. Vi er dog i en ekstraordinær situation, fortæller Jacob Bjerregaard (Soc. dem.).

- Vi kigger ind i en fremtid nu, hvor vi formentlig får udskrevet patienter før tid, fordi der vil være mange coronasmittede, der kommer ind og tager pladserne. Derfor skal kommunerne træde til, siger han.

Borgmester Jacob Bjerregaard fortæller, at ideelt set så bliver sengene ikke brugt. Foto: Bárður Michaelsen, TV SYD

I skrivende stund er der 11 sengepladser på Proaktivt, og snart bliver det til 21 sengepladser. Det tal kan dog stige yderligere, hvis situationen kræver det.

- Vi er klar til at fordoble det antal, hvis det bliver nødvendigt i de kommende uger, siger Jacob Bjerregaard (Soc. dem.).

Håber ikke, at lokalerne kommer i brug

Sengene står klar til at modtage patienter. Jacob Bjerregaard (soc.dem) håber dog, at det ikke kommer til at blive aktuelt.

- Altså mit håb er jo faktisk, at vi ikke kommer til at tage de her lokaler i brug. Fordi strategien vil virke, og fordi smitten er sat i bero, fordi hospitalsvæsenet rent faktisk kan nå at helbrede alle de patienter, der kommer ind. Men hvis vi løber ind i de udfordringer, som vi jo frygter, så er vi klar til at tage det her i brug. Det er vi fra i dag, siger han.