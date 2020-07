Nu er Nye Borgerlige repræsenteret i Fredericia

Nye Borgerlige er nu repræsenteret i Fredericia Kommune.

Tidligere løsgænger Karsten Byrgesen har meldt sig ind i Nye Borgerlige.

Det skriver partiet på sin hjemmeside.

- Jeg har gået som løsgænger i to et halvt år. Jeg følte, at tiden er inde til, at jeg skal vælge, hvordan min politiske karriere skal fortsætte. Det tog, der stod Nye Borgerlige på, ville jeg gerne springe på og køre med, siger Karsten Byrgesen.

Karsten Byrgesen blev egentlig valgt ind i byrådet i Fredericia Kommune for Dansk Folkeparti ved kommunalvalget i 2017. Men tiden som DF'er blev kort, for under en uge efter, han blev valgt ind, forlod han nemlig DF og har siden da været løsgænger.

Et af Karsten Byrgesens mål vil være at bringe Nye Borgerliges landspolitik ned på kommunalt niveau i Fredericia Kommune.

- De stærke borgere i Fredericia har i mindre grad behov for at få holdt hånden under sig. Problemet er de svageste, og de har brug for en hånd i ryggen, når de skal op ad bakken. Dem skal vi tage os af, siger Karsten Byrgesen.

Formanden for Nye Borgerliges vælgerforening i Fredericia Kommune Poul Rand, er glad for, at partiet nu er repræsenteret i Fredericia Kommune.

- Det er med glæde, vi byder Karsten Byrgesen velkommen til Nye Borgerlige i Fredericia Kommune. Karsten har i sin tid som løsgænger i Fredericia Byråd fremført holdninger og mærkesager, der ligger i spænd med de overordnede holdninger Nye Borgerlige har, siger Poul Rand.