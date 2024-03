Nu får gående over Lillebælt ny belægning under fødderne

Det oplyser Vejdirektoratet i en pressemeddelelse.

Derfor begynder Vejdirektoratet i perioden april til oktober 2024 at renovere det eksisterende fortov. Arbejdet fortsætter i samme periode i 2025.

Fortovets betondæk og kantbjælker skal renoveres, og fugerne bliver udskiftet, så de er mage til kørebanens.

Det skal sikre, at de er helt tætte og ikke leder vand ned på den underliggende stålkonstruktion.

I perioden vil broens piller også blive repareret, og stålkonstruktionen vil blive malet.

Vejdirektoratet oplyser, at renoveringen ikke kan gennemføres uden at genere trafikanterne. Der bliver et spor farbart forbi arbejdsområdet, og hastigheden bliver sat ned til 50 km/t.

Det betyder også, at der vil blive opsat en lysregulering til styring af trafikken. Derfor skal trafikanter påregne ekstra transporttid til at passere den gamle Lillebæltsbro.

I den forbindelse opfordrer Vejdirektoratet trafikanterne til at tage hensyn over for de bløde trafikanter og vejarbejderne.