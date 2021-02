Nu strømmer millioner til musical i Fredericia

OPDATERET: Artiklen er opdateret 13. februar klokken 11.05. Det har tidligere fremgået af artiklen, at Steen Wrist havde udtalt, at "Fredericia næppe havde haf en Michelinrestaurent, hvis ikke teatret tiltrak udenbys gæster." Det er ikke sket, og derfor er citatet er slettet.

Nu er vejen åben for, at Fredericia Musicalteater igen kan bevise, at det er hele Danmarks musicalteater og mere til.

- Ja, nu kan vores allerstørste fyrtårn igen sprede sit lys over hele Danmark og langt ud i verden, siger en begejstret borgmester, Steen Wrist, Socialdemokratiet.

Fredag blev alle Folketingets partier med undtagelse af Nye Borgerlige nemlig enige om at tilføre 8,6 millioner kroner til teatret hvert i de næste fire år.

Sammen med de 11 millioner, som Fredericia Byråd allerede har bevilget, er banen dermed klar til, at musicalteatret i en version 2.0 kan brillere og dokumentere, at Danmarks musicalteater nummer et selvfølgelig ligger i Fredericias Prinsessegade.



Eksamen og finanslov



Hvis det skal blive ny virkelighed efter sin konkurs for mindre end et år siden, skal teatret bestå eksamen, når Statens Kunstfond i 2023 vurderer, om det kunstneriskes niveau er tilstrækkeligt højt til at påtage sig ansvaret for at udvikle musicalgenren i Danmark.



Hvis teatret består, kommer det på Finansloven. Det fremgår af dagens aftale på Christiansborg.

- Det er helt fair, set i lyset af konkursen for så kort tid siden, siger første viceborgmester Susanne Eilersen, Dansk Folkeparti.