Ny borgmester i Fredericia

På et online byrådsmøde onsdag aften valgte Fredericia Byråd Steen Wrist Ørts som ny borgmester i fæstningsbyen.

Valget er måske ikke den store overraskelse efter den lokale socialdemokratiske partiforening indstillede Steen Wrist Ørts kort tid efter, at den tidligere borgmester, Jacob Bjerregaard, overraskende meddelte, at han forlod posten til fordel for en stilling i det private erhvervsliv

Den ny borgmester har siddet i byrådet i to perioder, altså siden 2013 og tiltræder officielt den 1. januar, og det er jo allerede på fredag. Foreløbig skal han sidde for bordenden i Fredericia indtil kommunalvalget i november næste år.