Ny ejer af en af Danmarks mest værdifulde skove - Det er min barndoms legeplads

Udgivet 8. nov

Der er alt for lidt skov i Danmark med høj biodiversitet, mener Den Danske Naturfond. Nu har fonden købt seks arealer på Trelde Næs lige ud til Lillebælt nær Fredericia.

Den Danske Naturfond har købt 200 hektar skov på Trelde Næs af flere private skovejere. Det sker i et nyt samarbejde med Fredericia Kommune, der selv har skov i området på 110 hektar. De vil i fællesskab arbejde på at forbedre skovenes biodiversitet. Det betyder, at naturfonden vil lade de gamle egetræer og bøgetræer stå - og skulle de falde, får de lov til at blive liggende til gode for insekter og andet dyreliv. Til gengæld vil de juletræer og de andre nåletræer, der er plantet til industriel brug efterhånden blive erstattet af dansk løvskov. - Det her er en meget flot skov, også set i nationalt perspektiv. Gammel skov, som den her, er et af de mest truede økosystemer i Danmark, og det er en af de største grunde til, at biodiversiteten har det skidt. Derfor er det vigtigt, at vi nu beskytter en af landets vigtigste skove, siger direktør i Den Danske Naturfond, Flemming Nielsen.

Borgmester Christian Bro, Socialdemokratiet, er selv meget glad for området og kommer her gerne for at få lift fred og ro i sindet. Foto: Finn Grahndin

Store naturoplevelser Det lokalt meget populære og velbesøgte Trelde Næs kan give gæsterne nogle gode naturoplevelser. Alene udsigten er i VIP-klassen. - Det er i det hele taget et fedt sted, hvor jeg selv tager hen for at finde frede og ro, siger borgmester Christian Bro, Socialdemokratiet.

Skovene på Trelde Næs Der findes kun meget få steder i Danmark, hvor der har været skov siden istiden. Trelde Næs er et af stederne.

Kun ca. 10 procent af Danmarks skove er udlagt til naturformål uden skovdrift og menneskers styring og udnyttelse, ifølge Biodiversitetsrådet.

Langt de fleste skove i Danmark dyrkes for at fælde træer til træindustrien.

Uberørt, naturlig løvskov er en af de vigtigste naturtyper at give mere plads for at hjælpe biodiversiteten i Danmark.

Skovene på Trelde Næs er et af 15 naturområder, der er med i Danmarks Naturkanon. Fold ud

Her trives usædvanligt mange svampe, som gulgrøn slørhat, der er truet og Danmarks største orkide gøgeurt samt pose-slørhat, som i Danmark kun er fundet på Trelde Næs. Kigger man op, kan man være heldig at få øje på eller høre stor hornugle, sortspætten og grønspætten. Bedre adgang At de opkøbte skovområder nu går fra at være privatejede til at være ejet af Den Danske Naturfond betyder, at folk nu får endnu bedre adgang til disse skove. 24-7. - Der er en fredningsproces i gang, og Den Danske Naturfonds opkøb giver i langt højere grad adgang til skoven for borgere, som gerne vil ud at nyde naturen. Det er rigtigt positivt, siger borgmester Christian Bro.

Skovtrolden her var med til at fejre dagen her nær stranden. Menuen for Børnehuset i Bøgeskoven stod på lækre pizzaer, saftdrikke og skumfiduser. Foto: Finn Grahndin