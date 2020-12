Ny samtykkelov vedtaget: Forkæmper jubler

Bedre forhold for voldtægtsofre

Ifølge pressemeddelelsen kommer der også flere tiltag på området, som skal sikre bedre forhold for voldtægtsofre.

Det indebærer blandt andet retten til at få vejledning fra en bistandsadvokat, før voldtægtsofret anmelder overgrebet til politiet, og det er vigtigt for sagens forkæmper, at der bliver lyttet til ofrene

- Det er ikke sjovt at anmelde en voldtægt, så det er helt nødvendigt, at der også bliver taget yderligere forbyggende tiltag i brug, siger Kirstine Holst.

Bistandsadvokatordningen bliver styrket af 20 millioner kroner årligt de kommende to år. Pengene er afsat i den nye finanslov for 2021.

Derudover er der også indført en ny døgnåben hotline, hvor anonyme voldtægtsofre kan få vejledning, hvordan de kan få yderligere hjælp.