Ny ungdomsklub får hjem i fredet palæ

Her har man besluttet at det historiske palæ Kraches Gård både skal huse aktivitetstilbud til unge samt en midtbyklub til børn mellem ti og 14 år.



- Vi har brug for et sted, hvor vi kan samle alle de tilbud, vi har til unge i kommunen, og det kan vi på Kraches Gård. Huset er rigtig godt indrettet til ungeaktiviteter, fortæller Pernelle Jensen, der er formand for Unge- og Uddannelsesudvalget (V) i Fredericia Kommune.



Hvordan huset skal ende med at se ud, vides ikke endnu, men du kan få et smugkig indenfor i artiklen nedenunder.