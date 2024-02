Nye Borgerliges skæbne afgøres i Fredericia

Flere medlemmer har dog tilkendegivet, at de ønsker at videreføre partiet, hvorfor forventningen er, at medlemmerne vil stemme for, at partiet fortsætter.

Dernæst skal der i så fald stemmes om en ny formand, som kan føre partiet videre.

Kilden forventer, at det vil blive et andet parti rent organisatorisk, fordi flere ventes at trække sig fra deres poster.

I årsmødets invitation, som Ritzau har, fremgår det, at der skal vælges en ny politisk formand samt en ny organisatorisk formand.

Formandskandidater skal melde deres kandidatur senest 14 dage før.

Skal partiet opløses, kræver det, at to tredjedele af de stemmeberettigede stemmer for. Det skal ske på to ekstraordinære årsmøder for at gælde.