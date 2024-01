Nye EC-tog kommer også til at køre i Syd- og Sønderjylland

Togene skal både være en del af den internationale og danske trafik på skinner.

Det oplyser DSB i et pressemeddelelse.

De 16 nye tog kommer til at køre mellem København og Aarhus og til Hamborg i Tyskland.

Før toget kommer på skinnerne, skal den første vognstamme blandt andet gennemføre en række sidste test.

DSB gennemfører nu et længere uddannelsesforløb for at forberede personale på, hvordan de nye tog betjenes frem til, at de er endeligt godkendt, lyder det i pressemeddelelsen.

I 2020 bestilte DSB otte EV-tog. Sidste år blev ordren fordoblet til 16.

Alle 16 tog bliver leveret i 2024, mens der i 2026 eller 2027 vil blive leveret 16 styrevogne.