Nye el-lokomotiver giver bedre miljø og flere togskift

Togskiftet forlænger ikke rejsetiden - men skiftet i Fredericia er nødvendigt for, at DSB kan køre mest muligt med de nye ellokomotiver i stedet for de gamle dieseldrevne.

De mange hestekræfter gør, at Vectron kan accelerere med 2,5 gange så mange kræfter - og dermed væsentligt hurtigere - end ME-lokomotiverne. Det betyder, at de rejsende kan komme hurtigere frem, da maksimalhastigheden nås hurtigere.