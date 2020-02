Nyt skattecenter åbner i Fredericia

I 2020 kan Fredericia se frem til mellem 100 og 150 nye arbejdspladser. Det sker som et led i at styrke skattekontrollen med otte nye skattecentre landet over.

Det glæder Fredericia Kommunes borgmester, Jacob Bjerregaard (S), at området kan tiltrække en stor, offentlig arbejdsplads:

- Vi er enormt glade for, at det nye skattecenter bliver placeret i Fredericia. Det er med til at skabe et nyt, fagligt miljø i byen, som understøtter vores vision om at blive en attraktiv erhvervskommune.

En fordelagtig beliggenhed

Fredericia er blandt de to første centre, som regeringen åbner, og er blandt andet udvalgt på grund af placeringen i Trekantområdet. Borgmesteren i Fredericia Kommune, Jacob Bjerregaard (S), er enig i, at beliggenheden spiller en positiv rolle for den kommende arbejdsplads:

- Vi kan skabe et godt, fagligt miljø, fordi det er muligt at tiltrække medarbejdere fra et stort opland, når der er gode muligheder med kollektiv transport og er let tilgængeligt med motorvejen også.

Den nye arbejdsplads skal være i Port House i Kanalbyen ved Lillebælt, og frem mod 2023 vil regeringen i alt placere otte nye skattecentre i provinsen for at styrke skattekontrollen.