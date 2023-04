Nyt system skal forudsige oversvømmelser ved Jespers hotel - kommunen arbejder på “quickfix”

I denne uge landede der dog en god nyhed på hans bord.

Regeringen og partierne bag finansloven for 2023 har valgt at afsætte 189,6 millioner kroner til et varslingssystem for oversvømmelser. Den endelige løsning ventes at være klar i 2026.

- Jeg er superglad for det. Det her er ikke kun lokale udfordringer. Det er både nationale og internationale udfordringer, som vi alle kigger ind i, lyder det fra hotelejeren.

Svært at forudsige skybrud

Det er DMI, der kommer til at stå for det nye varslingssystem, da de er udpeget som myndighed for varsling af oversvømmelser i Danmark. Formålet med det nye system er at minimere de skader, som oversvømmelserne forårsager.