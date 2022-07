Ørsted vinder kontrakt til kæmpestor britisk havvindmøllepark

Helt præcis kommer Hornsea 3 til at ligge 160 kilometer ud for kysten i Yorkshire. Her skal Ørsted opføre vindmølleparken og transmissionsanlægget til havs og til lands.



Når parken er i fuld drift, frasælger Ørsted så transmissionsanlæggene.

Derefter har Ørsted kontrakten på selve havvindmølleparken i 15 år.

Med kontrakten sætter Ørsted streg under sin position som markedsførende ifølge Sydbanks analytiker Per Fogh:



- Ørsted udbytter med sejren selskabets havvindkapacitet i Storbritannien til cirka ni gigawatt (9000 megawatt, red.) og stadfæster sin markedsledende position på markedet, skriver han i en analyse.

At Ørsted har vundet kontrakten, er ifølge analytikeren også et godt tegn for Ørsteds fremtid på det britiske marked for havvind:

- Storbritannien er et afgørende marked for Ørsted, og med landets ambitiøse målsætning om 50 gigawatt havvind i drift i 2030 ser vi gode muligheder for yderligere projektsejre til Ørsted, skriver Per Fogh.

