OL-deltager indstiller triatlonkarriere som 26-årig

- Nogle ting er bare ude af ens egne hænder, og selv om jeg blev opereret for Iliac Artery Endofibrosis for små fem år siden, er blodtilførslen til mit venstre ben blevet så reduceret, at det ikke længere kan lade sig gøre, jeg cykler på eliteplan.

Iliac Artery Endofibrosis medfører lav blodtilførsel - i Pedersens tilfælde til venstre ben. Ifølge DR Sporten har den været nedsat til omkring 40 procent.

Hun vil gerne fortsætte med løbe og svømme, men er ellers uafklaret i forhold til fremtiden.

- Det kan godt være, at der kommer en tom fornemmelse, hvor jeg bliver trist og ked af det, for triatlon har betydet meget for mig i mange år. Det er svært at sætte ord på, siger Alberte Kjær Pedersen til DR Sporten.

Kjær Pedersen blev nummer 36 ved sommerens OL i Paris.