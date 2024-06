Nykåret DM-vinder er ubekymret over nye meldinger om OL

Fredag var der skidt nyt fra Paris for de triatleter, der glæder sig til at hoppe i Seinen til sommerens olympiske lege.

Fredericiansk triatlet udtaget til OL for første gang

Men OL-deltageren Alberte Kjær forsøger at lade være med at bruge for meget energi på det. Det siger hun efter lørdagens DM i fem kilometer gadeløb, som hun vandt klart i Herning.

- Jeg er ikke så bekymret. Jeg tænker, at jeg ikke kan styre det, så jeg tager det, som det kommer. Om det bliver triatlon eller duatlon, skal jeg nok være klar, siger hun.

Formen er på plads

Kjær refererer til, at triatlonkonkurrencen laves om til en duatlon, hvor svømning udgår, så atleterne nøjes med at cykle og løbe, såfremt der er for mange bakterier i vandet.

Løbedelen viste hun endnu en gang lørdag, at hun mestrer, da hun i tiden 15 minutter og 56 sekunder satte sæsonens bedste tid.

Triatleten ser det som et bevis på, at hun er, hvor hun gerne skulle være med lidt over en måned til sommerlegene.

- Ja, det ser godt ud. Nu skal der bare ikke komme nogen skader eller noget sygdom.

Alberte Kjær vandt sidste år triatlonkonkurrencen ved DM-ugen, men triatlon er ikke en del af programmet i år. I stedet valgte hun at bruge gadeløbet som optakt.

OL begynder den 26. juli.