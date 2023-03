Olivia så sin far slå græs og fik en idé, der skal sikre førsteplads i stor konkurrence

I år stiller 12-årige Olivia de Lemos Jensen med et projekt, hvor hun forsøger at genopfinde træstofspillen, der jo har været noget i vælten her, hvor energipriserne er steget.

I stedet for at bruge træsmuld til pillerne har hun eksperimenteret med at bruge græsrester og majsrester, der ellers ikke bruges til noget, til at presse i pille-form og brænde.



- Jeg hørte om, hvor dyre træpiller var blevet, og så så jeg min far slå græs, og hvordan han lod det ligge på plænen bagefter. Og så tænkte jeg, at det måtte man kunne bruge til et eller andet, fortæller den unge forskerspire.