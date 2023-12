Opfinder får millioner til anlæg, der kan høste evig energi

Beregninger lavet på de helt nye vindmølleparker ud for Ringkøbing Fjord - Vesterhav Syd på 170 mwh og Vesterhav Nord på 180 mwh, og som blev taget i brug i oktober i år, viser, at de kan forøge deres energiproduktion med omtrent 450 gigawatt-timer per år, hvis de får tilkoblet et Weptos Bølgeenergianlæg på 28 mw tilknyttet. Det svarer til strøm til 100.000 flere husstande end nu.

- Bølgerne er længere om at reagere på vejrforholdene end møllerne, som stopper, det øjeblik, vinden lægger sig. Det gør bølger ikke. Derfor vil et bølgeenergianlæg kunne producere strøm i længere tid på samme vejrforhold. Det er det, vi har beregnet. Desuden er der allerede lagt kabler til at transportere strømmen i. Så vind og bølger kan også gå hånd i hånd, siger Tommy Larsen.



Weptos-grundlæggeren forventer, at de kan have det første kommercielle bølgeenergianlæg klar i 2025.