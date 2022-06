Artiklen er opdateret med informationen om, at der igen kører tog på strækningen fra klokken 11.

Der kørte ingen tog mellem Fredericia og Aarhus hovedbanegård mandag morgen. Det skyldtes problemer med signalerne, skriver DSB på sin hjemmeside tidligt mandag morgen.

I stedet var togbusser indsat på strækningerne, men DSB havde problemer med at skaffe tilstrækkeligt med busser.

Ændringerne skyldtes, at et kabel, der styrer signalerne til togene, var blevet gravet over.