Overgravet kabel stopper al togtrafik mellem Fredericia og Aarhus

Der kører ingen tog mellem Fredericia og Aarhus hovedbanegård mandag morgen. Det skyldes problemer med signalerne, skriver DSB på sin hjemmeside tidligt mandag morgen.

I stedet er togbusser indsat på strækningerne, men DSB har problemer med at skaffe tilstrækkeligt med busser.

Passagerer på ruten henviser DSB til Rejseplanen for at se, hvor og hvornår deres busser går.

Ændringerne skyldes, at et kabel, der styrer signalerne til togene, er blevet gravet over.

Banedanmark arbejder på at få genetableret forbindelsen, og mandag morgen lyder meldingen, at der tidligst kommer tog på strækningen igen fra klokken 10.

Togbusserne kører ikke gennem Børkop, Brejning og Hedensted. Passagerer til og fra disse stationer kan kontakte DSB Kundecenter på tlf. 70 13 14 15