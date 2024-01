På indlandsisen kunne 26-årig lade tårerne strømme

Emil vidste, at det ville blive hårdt. Han var forberedt på 16 timers lange ryk, på frostskader i ansigtet og på nætter med kun fem timers søvn i 30 minusgrader. Ligesom han havde forventet, at det uforudsigelige snevejr kunne risikere at bremse dem flere dage ad gangen.

Det, der overraskede ham, var gråden, som han pludselig ikke kunne holde tilbage. Midt på isen lod han tårerne strømme, men modsat de mange dage med gråd hjemme i Danmark, var det her anderledes.

- Jeg stillede mig selv spørgsmålet: Hvad har jeg glædet mig mest til herude? Det er at slukke for alting. At kaste alt væk der hedder pis og lort og papir og stress. Alt det, der har været så meget af derhjemme, siger Emil Fammé Hansen.

På TV SYD Play kan du lige nu se, hvordan han under sit eventyr på indlandsisen lærte en vigtig lektie om sig selv.