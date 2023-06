Penge til vedligeholdelse af bygninger. Penge til nye bygninger. Penge til et større strømkabel og penge til højere løn og en uddannelsesordning.

Ønskelisten på Ryes Kaserne ved Fredericia er lang, og den er for længst sendt afsted til Forsvarskommandoen.

I går aftes kom kasernen et stort skridt nærmere en opfyldelse af nogle af de mange ønsker, da et bredt flertal på 10 partiet i Folketinget blev enige om en rammeaftale for et forsvarsforlig.