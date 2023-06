Pengeregn over Forsvaret – her er de lokale ønsker

- Jeg ved godt, at løn er et overenskomstsspørgsmål. Men vi har ikke høre politikerne omtale det med et ord, og det bekymrer mig, siger Martin Ramsdal Pedersen.

- Med de IT-kompetencer, soldaterne får her på kasernen, kan de gå ud og få halvanden til to gange mere i løn i det civile, så vi har en udfordring. Jeg er med på, at Forsvaret ikke skal være lønførende, men vi mangler nogle mekanismer, der gør, at vi kan fastholde på dem på noget andet end løn, siger han

Han opfordrer politikerne til at tænke alternativt, så lønposen kan blive større. Det kunne være i form af tillæg.