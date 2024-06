Stævnet er ifølge arrangørerne den største årlige tilbagevendende sportsbegivenhed i fæstningsbyen.

Cuppen, som udelukkende er for piger, fandt første gang sted i 1996. Her var et klubhus, et par telte og nogle fodboldbaner nok til de otte deltagende hold.

I år er der 286 hold fra 102 klubber med i alt 3500 spillere. De skal tilsammen spille 767 kampe på fodboldbanerne i Madsbyparken inden søndag aften.