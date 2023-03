Plads navngives til minde om Danmarks befrielse

Det skriver Fredericia Kommune i en pressemeddelelse.

Navnet skal være med til at skabe mere opmærksomhed om Danmarks befrielse på alle årets dage og ikke kun på dagen for Danmarks befrielse.

- Fredericia har en stærk tradition for at markere og fejre befrielsesdagen, og derfor er det helt naturligt, at vi i forlængelse af denne tradition nu navngiver pladsen ved Fredericia Banegård.

- Det er meget meningsfuldt, at vi nu kan mindes og samles om historien, som i endnu højere grad anerkendes ved at tildele 4. maj-pladsen et officielt navn, siger Peder Tind, der er formand for Kultur- og Idrætsudvalget, som har taget beslutningen om navnet.

Forventningen er, at der vil blive opsat et rødt emaljeskilt og beplantning på pladsen, inden næste befrielsesmarkering den 4. maj.