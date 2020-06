Mand anholdt efter stor politiaktion i Fredericia

Artiklen er opdateret med oplysninger om anholdelse af manden.

Politiet har mandag aften været talstærkt tilstede i Fredericia, hvor en mand var eftersøgt. Han blev anholdt omkring klokken 21.10.

- Anholdelsen forløb med stor tålmodighed, vi fik en god dialog med manden, og det blev heldigvis afsluttet uden dramatik, fortæller Lars Grønlund, vagtchef ved Sydøstjyllands Politi.

Helt præcist hvorfor han blev anholdt, vil politiet ikke oplyse endnu.

- Vi fik nogle oplysninger, så vi frygtede der kunne ske nogen noget, men hvad der er op og ned skal vi til at finde ud af nu, siger vagtchefen.

Eftersøgningen stod på i cirka to timer, inden han blev anholdt. Manden søgte på et tidspunkt tilflugt på et tag, men senere blev han anholdt i en gård på Fynsgade.