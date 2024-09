Politi søger vidner til dødsulykke

Sagen drejer sig om en ladestander monteret på gavlen af et hus, en almenbolig. Den blev sat op i 2021, efter at lejerne havde købt en hybridbil, som de ellers var nødt til at få ladet op ved den nærmeste Føtex.

Et ægtepar fra Fredericia har nemlig fået særlig tilladelse til at anke en afgørelse fra Vestre Landsret til Højesteret. Lejerne tabte sagen i landsretten.

Lejerne lod ladestanderen sidde, og så indbragte boligkontoret sagen for Beboerklagenævnet i Fredericia. Og her var der godt nyt til lejerne.

Det fik lejerne til at søge om lov på boligkontoret, men de fik nej. Ladestanderen skulle pilles ned igen, lød det fra kontoret, som henviste til den gældende husorden for boligen.

- Et flertal af nævnet finder, at el-ladestandere har fået en sådan udbredelse i samfundet, at installationen må anses for sædvanlig. Lejerne har således ret til at foretage installationen, medmindre udlejer godtgør, at ejendommens elkapacitet ikke er tilstrækkelig til installationen, fremgår det ifølge Ugeskrift for Retsvæsen af nævnsafgørelsen.

Nævnet bemærker dog i sin afgørelse, at boligforeningens parkeringsregler skal overholdes ved brug af ladeboksen. Reglerne lyder, at parkering skal ske i afmærkede områder. Opladning af bilen foregik normalt på et ikke afmærket fliseareal.