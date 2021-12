Politiet beder om hjælp til at finde frem til gerningsmand

Derudover havde han mundbind på og havde medbragt en køkkenkniv, som han også brugte til at true personalet i butikken med for at få udleveret penge.

Gerningsmanden, der beskrives som 175 til 185 centimeter høj, forlod butikken til fods, hvorfra han løb i en ukendt retning.

Politiet kan kontaktes på 114.