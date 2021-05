Politiet efterforsker overfald som en hadforbrydelse

Den 58-årige mand har ifølge en pressemeddelelse fra Sydøstjyllands Politi forklaret, at han ikke kendte gerningsmanden på forhånd, og at overfaldsmanden bl.a. råbte ’fucking neger’ til den 58-årige, og at han skulle overfaldes ’bare fordi han var der’.

Gerningsmanden slog den 58-årige med knytnæve flere gange og væltede ham omkuld, inden han satte sig ind på passagersædet i en sort Peugeot og forlod stedet.

Sydøstjyllands Politi modtog anmeldelsen fra en borger, der tilfældigt havde overværet overfaldet.



- Vi ser meget alvorligt på sagen, som betegnes som et hate crime-overfald (hadforbrydelse), og der arbejdes lige nu koncentreret med efterforskning og med at finde frem til gerningsmanden, så han kan stilles til ansvar for sine handlinger, heddrr det bl.a. i politiets pressemeddelelse.