Politiet efterlyser demente Jørgen

Den efterlyste mand Jørgen er 75 år, 175-180 cm høj og spinkel af bygning. Han er iført lyseblå langærmet trøje, jeans og sorte sko, da han forlod Stævnhøj Plejecenter i Taulov.

Politiet har en formodning om, at han er gået mod Fredericia, hvor de i øjeblikket leder efter ham.

- Han er dement, og er formentlig forvirret over, hvor han er. Ellers er han i god form, så vi forventer, at han er i god behold. Vi kan dog være lidt nervøse for, om han har fået nok væske her i varmen, fortæller vagtchef, Torben Wind.

Politiet opfordrer borgere, der har set ham, til at kontakte 114.