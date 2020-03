Politiet håber på vidners hjælp til at lukke sag om skuddrab

Sydøstjyllands Politi fremstillede den 28. februar to personer i grundlovsforhør, og begge personer blev varetægtsfængslet for dobbelt lukkede døre.



Den 29. februar blev en 27-årig mand fra Fredericia efter fremstilling i grundlovsforhør ligeledes varetægtsfængslet i fire uger, som mistænkt for drabet på den 24-årige mand fra Korskærparken. Dette skete for lukkede døre.



Den fængslede 27-årige, mener politiet, er den sortklædte person på scooteren, som Sydøstjyllands Politi flere gange omtalte i den indledende efterforskning, og som Sydøstjyllands Politi efterlyste oplysninger fra borgerne omkring. Den 27-årige blev anholdt den 28. februar i Ikast-området.