Politiet opfordrer gerningsmand til at melde sig selv

Videoovervågning kunne dog hurtigt fastlægge årsagen, idet en 15-årig dreng hældte den ætsende væske ned fra toppen af Domus Axel P-hus langs butikken, som ramte faren og datteren.

Og derfor ser politiet gerne, at den 15-årige melder sig selv hurtigst muligt.

Det skriver Fredericia Dagblad.

- Vi ved, hvem gerningsmanden er, for vi kan se på videoen, at han går med flasken med afløbsrens øverst i p-huset. Vi kan også se de to kammerater, han har med sig. Så det er ganske enkelt. De kan lige så godt melde sig selv, for ellers kommer vi og henter dem, siger vicepolitiinspektør Mikkel Ross, Patruljecenter Syd, til mediet.



Faren og datteren blev efterfølgende behandlet på skadestuen for deres forbrændinger.