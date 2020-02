Politiet opretter visitations-zoner efter skuddrab

Allerede i går var lokale betjente og den mobile politistation kort efter drabet på tryghedsskabende mission i Korskærparken.

En del beboere kiggede da også i går forbi og fik en snak om situationen. Også i dag og i den kommende tid vil der være lokale betjente til rådighed for dialog med borgerne i Fredericia om tryghed og sikkerhed.

Fredericia Kommune, boligselskaber og Sydøstjyllands Politi er også i løbende samarbejde og kontakt med henblik på at modvirke følgevirkninger af den voldsomme hændelse og genskabe ro og tryghed.

Drab udspringer af konflikt mellem to grupper

Det fremgår af begrundelsen for udstedelsen af visitationszonen, at Sydøstjyllands Politi vurderer, at drabet udspringer af et modsætningsforhold mellem nogle afgrænsede persongrupper i Fredericia.

Det er altså ikke generelt farligt at opholde sig eller bo i Korskærparken eller Fredericia i al almindelighed, vurderer politiet.

Visitationszonerne omfatter afgrænsede områder i henholdsvis den centrale del af Fredericia by samt i Korskærparken i Fredericia.

Visitationszonen i Fredericia midtby: Vester Voldgade – Nørre Voldgade – Øster Voldgade (inkl. Østerstrand) –Kongensgade – Esplanaden –Oldenborggade – Norgesgade – Sjællandsgade.