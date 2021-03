Politikerne i Fredericia har i årevis kendt til rygter om forbudt forhold

Nemt at være bagklog

Blandt socialdemokraterne har rygtet været alment kendt. Blandt andet tog Tina Horne rygterne med til partigruppen, da hun stødte på dem i efteråret 2019.

- Jeg vender det med min gruppe, hvor jeg får at vide, at nogle af mine kolleger har taget snakken med Jacob Bjerregaard. For mig er sagen dermed afsluttet, siger hun.



- Selvfølgelig burde jeg have fremstillet det i byrådet. Det er altid nemt at være bagklog, fortæller Tina Horne.