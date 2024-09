Populært værested står overfor store besparelser

- Det er ikke sjovt, det her. Den ene del er jo, at der er færre penge for os at arbejde med, penge som gør noget godt for dyrelivet og naturen. Den anden del er jo, at der er nogle medarbejdere, der ikke længere skal komme på arbejde, siger museumschef, Peter Saabye Simonsen.

Arbejdet med at få det økonomiske puslespil til at gå op er allerede begyndt for museumschefen.

- Helt konkret, så sidder jeg og arbejder på et katalog over besparelser, og det præsenterede jeg for min bestyrelse her om godt 14 dage, fortæller Peter Saabye Simonsen, og fortsætter:

- Og så skal de tage stilling til de konkrete aktiviteter, der er peget ud som mulige besparelser. Dagen efter sætter jeg mig ned og arbejder på det her, og så må vi se, om ikke vi kan få tingene til at hænge sammen.

Passioneret medarbejdere

Udover de sædvanlige arbejdsopgaver der tilfalder nationalparkerne, så er Nationalpark Vadehavet også ansvarlige for kommunikationen af UNESCO Verdensarv Vadehavet.

Derudover har Nationalpark Vadehavet også en central rolle i Det Trilaterale Vadehavssamarbejde, som kæmper for at passe på Vadehavet i Danmark, Tyskland og Holland.

- Det er nogle passionerede medarbejdere, der arbejder her. De brænder virkelig for naturen, så det er et tab, at vi skal spare to millioner, siger Peter Saabye Simonesen, museumschef for Nationalpark Vadehavet.