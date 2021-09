Populært folkeeventyr om tre grise og en ulv åbner nyt musicalteater i Fredericia

- Så håber jeg også, at borgerne i Fredericia tænker over, hvordan det var pludselig ikke at have et teater, så de bliver bedre til at besøge det - ikke kun til de store forestillinger, men også til de små - og støtter op om, at byen har et musicalteater i verdensklasse, siger han.



Til november er der premiere på genopsætningen af musicalen om Shu-bi-dua.