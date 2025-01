Postnord-chauffør dømt for tyveri af mobiltelefoner - afsløret af snedig metode

M Af Martin Riber Jakobsen Udgivet 3. jan

Fanø Kommune har netop modtaget et påbud om at forbedre arbejdsmiljøet. Ifølge kommunaldirektør Søren Abildtrup er der ikke noget overraskende i påbuddet, men dog et benspænd, da byrådets politikere arbejder efter andre regulativer end rådhusets ansatte.

Fanø Kommune har fået et påbud om at forbedre arbejdsmiljøet på rådhuset, efter medarbejderne har følt sig dårligt behandlet af den politiske ledelse og deres indblanding i arbejdsopgaverne. "Virksomheden påbydes at sikre, at arbejdet planlægges, tilrettelægges og udføres, så uklare krav og modstridende krav i arbejdet på rådhuset ikke forringer ansattes sikkerhed eller sundhed på kort eller lang sigt", lyder det i påbuddet, og det er ikke overraskende for kommunaldirektør Søren Abildtrup. - Der er jo ikke så meget nyt i forhold til høringsbrevet vi fik. Vi har sat initiativer i gang, og så har jeg en aftale med en konsulentvirksomhed, der skal hjælpe med at rette op, gennemlæse påbuddet og vurdere om de ting vi vil sætte i værk er tilstrækkelige, fortæller kommunaldirektøren.

Derudover tilbød Fanø Kommune medarbejderne akut psykologbistand, så snart det kom frem, at der herskede mistrivsel på rådhuset. Også omgangen med byrådets politikere er blevet taget op til diskussion. Her har kommunaldirektøren taget en dialog med medarbejderne om, hvorvidt de skal være en del af møderne, hvor politikerne også er til stede. Hos Fanø Kommune har man allerede besluttet, at man tager påbuddet på sig og vil forsøge at efterleve det. - Jeg tager påbuddet til efterretning og har ikke tænkt mig at klage over det, siger Søren Abildtrup.

Med konsulentfirmaet er planen, at der skal iværksættes en anonym trivselsundersøgelse, der har til formål at vurdere, om der skal yderligere initiativer til end det, der allerede er iværksat. - Kan ikke bestemme over politikerne Søren Abildtrup har, ifølge ham selv, dog et benspænd, der betyder, at der er nogle vilkår ved at arbejde på et rådhus, som medarbejderne må acceptere. - Politikerne er folkevalgte og reguleret af kommunal styrelseslov, mens medarbejderne er under arbejdsmiljølovgivningen. Derfor kan jeg jo kun anbefale politikerne noget, men ikke bestemme, hvad de må sige og ikke sige eller hvordan de skal agere. Derfor er det en speciel situation.

Det er her på Fanø Rådhus, at medarbejderne har følt sig dårligt behandlet af byrådspolitikerne. Foto: Anders Kaas Larsen, TV SYD

Derfor har der været og er fokus på at orientere medarbejderne om, hvordan der er visse vilkår, som altså ikke kan undgås som ansat i en politisk organisation. - Vi arbejder på at tydeliggøre, hvordan det er at være ansat i en politisk organisation. Det tror jeg egentlig godt, at de ved, men klimaet har jo været anstrengt og er det lidt stadig, men det skal ikke være sådan, at politikernes uenighederne kommer til udtryk på en sådan måde, at det påvirker medarbejderne. - Men vi kan ikke forhindre politikere i at være uenige, det skal de jo have lov til, forklarer Abildtrup.