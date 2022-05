Pumpe i brand på raffinaderi i Fredericia

Tirsdag eftermiddag kunne man se brandbiler komme kørende til raffinaderiet Crossbridge Energy, det tidligere Shell, i Fredericia.

Her var der udbrudt brand ved en pumpe, som det automatiske udstyr fik bugt med igen kort tid efter.



Det fortæller pressechef for virksomheden Torben Øllegaard Sørensen.



- Alarmen gør, at brandvæsnet kommer derud, men bliver ikke indsat, fordi branden er slukket med det automatiske system. Nu går vi tingene efter, for der har været en lækage et sted med den pumpe, siger Torben Øllegaard Sørensen.

Selvom raffinaderiet Crossbridge Energy, der er det tidligere i Shell, er definitionen på, hvad der er brandfarligt, er der ingen grund til bekymring, forsikrer pressechefen.



- Vi har uddannede brandmænd hos os, flere kurser og tilkaldehold, så der er styr på det. Vi gør alt, hvad vi kan for at være på forkant med det, og selvfølgelig også hvad vi kan lære af det her, siger Torben Øllegaard Sørensen.

Nu er der lukket af for pumpen og rørene dertil, så der ikke kan tilføres noget, der kan brænde. Desuden vil man gå anlægget grundigt igennem.

Tilbage i begyndelsen af april var der også melding om brand på raffinaderiet. Årsagen var på daværende tidspunkt ukendt.