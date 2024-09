Rasmus slår lejr i fem nætter foran butik for at købe robotplæneklipper

Han er sportsøkonom og peger på, at Kolding IF skal have penge ind, hvis de vil udleve deres ambitioner om at nå Superligaen.

Her skal nye omklædningsrum, toiletter, VIP-lounge og meget andet være med til at sikre klubbens vej mod landets bedste række i herrefodbold - nemlig Superligaen.

Hvor skal pengene komme fra?

Foto: Chris Birkekær Pedersen

VIP-loungen er den største indtægtskilde for Kolding IF, og derfor er den også en vigtig del af det nye byggeri.

- Vi får i den nye tribune en VIP-lounge plads til 800 spisende gæster. Det er her vi får størstedelen af vores indtægter, så vi bliver nødt til at have rigtig gode forhold for dem, siger Claus Holm-Søberg, der er bestyrelsesformand for den professionelle del af Kolding IF.

Når sponsorer mødes i VIP-loungen, bliver de samtidig del af et stort handelsnetværk.

Altså regner en sponsor, der investerer i klubben, med at få sin investering igen gennem aftaler og handler med andre sponsorer.

Og de penge kan blive nødvendige.

Steen Houman peger på, at Sønderjyske, der netop er rykket fra første division og op i Superligaen har personalomkostninger på over 50 millioner kroner, mens Kolding IF ligger på 12,8 millioner kroner.

Claus Holm-Søberg regner med, at Kolding IF snuser til Superligaen inden for et par år. Men er det realistisk?

- De når det nok ikke denne sæson. Kolding IF skal ruste rigtig meget op, hvis de skal nå op i Superligaen, men hvis ejerne har pengene til også at øge deres spillerudgifter, så kan det godt lade sig gøre at komme derop engang, siger Steen Houman.