Onsdag væltede et træ over skinnerne ved Tommerup, hvilket gjorde, at al togdrift blev indstillet mellem Fredericia og Odense.

Torsdag middag kører de regionale tog igen på skinner mellem Odense og Fredericia, efter DSB indsatte regionale togbusser mellem Odense og Fredericia fra onsdag aften og frem til torsdag middag.

Det oplyser DSB på Twitter torsdag kl. 12.13.