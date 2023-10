Rejsearrangør bag højskoletur aflyser flere rejser til Israel

Det er Felix Rejser beliggende i Fredericia, der har arrangeret turen til Israel for højskoleeleverne fra Børkop.

Rejsebureau aflyser flere rejser

Israel er et af rejsebureauets topdestinationer. De har lige nu fire rejser på programmet indenfor de næste par uger og har netop aflyst den første tur.

- Vi har lige valgt at annullere en familietur for 52 personer med afgang på lørdag. Det er selvfølgelig ikke forsvarligt at rejse til Israel lige nu, da det er et land i krig, og Udenrigsministeriet fraråder alle unødvendige rejser dertil, fortæller Birgitte van der Schaft, der er salgschef i rejsebureauet.

Ifølge Birgitte van der Schaft får alle berørte personer med afgang til Israel på lørdag den 14. oktober refunderet det fulde beløb for rejsen.

Felix Rejser har yderligere fire ture til Israel med afrejse i løbet af de næste par uger med i alt 139 mennesker.

- Endnu er de andre rejser ikke aflyst, men vi knokler sammen med vores samarbejdspartnere om at finde ud af, hvad der kan lade sig gøre og ikke lade sig gøre, og så ser vi situationen an, siger Birgitte van der Schaft.