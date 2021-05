Rejsebureauejer: Vi får rygende travlt

Vil ikke gamble

Selvom der er udsigter til, at det nu bliver lidt lettere for danskerne at rejse på ferie uden at komme på kant med Udenrigsministeriets anbefalinger, så er der stadig usikkerheder, ifølge Betina Schack Schmidt.

- Man kan ikke forberede sig, og man står standby. Vi er hele tiden afhængige af Udenrigsministeriets udmeldinger, siger hun.

Men hun glæder sig over, at travlheden langt om længe for alvor har meldt sin ankomst.