Rekordmange danskere søger julehjælp i år - 31-årige Lotte er en af dem

I disse dage er han på gaden med indsamlingsbøssen for at samle ind til de trængte familier. Han oplever, at mange danskere har svært ved at forstå, hvor presset julen rent faktisk kan være i nogle familier.

- Det, der overrasker mange, er, når man fortæller, at der faktisk er nogen, der kun har et rådighedsbeløb på 1500 kroner om måneden til at købe mad og tøj til både dem selv og deres børn.



Hele 46 procent af julehjælpsansøgerne angiver da også, at corona har forværret deres økonomiske situation. Alligevel kan alle ansøgerne til julehjælp ikke være sikre på at få støtte. Trods indsamlingsrekord sidste år måtte Dansk Folkehjælp nemlig afvise at hjælpe 3000 familier.