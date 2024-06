Restaurant i Fredericia går efter stjerne nummer to

Det skriver Fredericia Dagblad.

Regnskabet for 2023 viser et tab på 386.256 kroner før skat, men det er der i følge ejeren en god grund til.

- Det handler om, at vi for alvor begyndte jagten på stjerne nummer to. Vi har tænkt over det i lang tid. Om vi skulle satse på at gøre det og spurgt, om vi har brug for det. Det har vi selvfølgelig, for den kan lige så godt komme hjem til Fredericia, som den kan til Aarhus eller enhver anden by, siger Mette Gassner til mediet.



Hun ejer sammen med sin mand, Rainer Gassner, restauranten, og underskuddet betyder langt fra, at det går skidt for Fredericias eneste Michelin-restaurant.

- 2023 var egentlig et fint år. Sammenlignet med 2022 fik vi halveret udgifterne på vores råvarer, så vi er tilfredse med det. Underskuddet kommer af investeringer. Der er både tale om generelle investeringer i restauranten, et opgraderet vinkort og så har vi vigtigst af alt investeret i personale. Det er en svær proces, som kræver, at vi finder nogen med både evner og lyst. Nu har vi stillet et rigtig fint hold, siger hun til Fredericia Dagblad.