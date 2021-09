Risiko for kø når der lægges ny asfalt på motorvej

Hvis du kører på Motorvej E20 ved Fredericia den kommende uge, kan du risikere at sidde fast i kø.

Fra onsdag den 15. september og cirka en uge frem udskifter Vejdirektoratet nemlig den slidte asfalt på E20 Taulovmotorvejen i vestgående retning ved Fredericia samt frakørselsrampe 59 Fredericia S i østgående retning.

Det oplyser Vejdirektoratet i en pressemeddelelse.

Arbejdet udføres primært om natten, men alligevel kan der være risiko for, at der opstår køer på strækningen. Derfor oplyser Vejdirektoratet, at trafikanter må regne med forlænget rejsetid i perioden.