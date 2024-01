Rørt borgmester: Byen fik dronningens sidste sommertogt og nu venter den nye kongefamilie

Dronning Margrethes nytårstale skrev Danmarkshistorie, men skrev sig også lige ind i hjertet på Fredericia borgmester Steen Wrist. Ligesom mange andre blev han overrasket over, at Danmarks dronning valgte at abdicere, men han blev også enormt rørt.

- Jeg har stadig svært ved at finde ord i dag. Jeg er så taknemmelig både på byens og mine egne vegne, siger borgmester Steen Wrist (S).

Sidste sommertogt i Fredericia

Steen Wrist henviser til, at Fredericia den 1. september 2023 var sidste stop på dronningens sommertogt - og nu bliver det formentlig den sidste by, som Dronning Margrethe nogensinde besøger med kongeskib og karettur.

- For mig var det ubetinget den største oplevelse at være værtsby for dronningen sidste år. Jeg måtte nive mig selv i armen for at forstå, at jeg fik lov til at opleve det. Det var mere intenst, end jeg havde forestillet mig. Der stod folk rundt i byen med tårer i øjnene af stolthed over, at majestæten besøgte deres by, fortæller borgmester Steen Wrist (S).