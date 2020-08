Ros fra minister: Rejsende gode til at bruge mundbind

På den første dag med krav om mundbind eller visir i den kollektive trafik har der ikke været mange løftede pegefingre mod de rejsende. Det generelle billede er, at folk er gode til at huske at få mundbindet på plads over næse og mund. Og de, som ikke lige har husket det, reagerer positivt på henvisninger fra tog- eller buspersonaler.

- Jeg må sige, at jeg er bare stolt af, at danskerne har taget så positivt imod det her krav. Det er jo helt nyt, at vi skal gå med mundbind. Lige til at starte med, når man tager det på, så føles det lidt akavet. Men når alle nu bruger det, så skiller man sig jo ikke ud fra mængden. Så meget stor ros til de mange rejsende for at være klar. Og de få, der har glemt det, også at tage rigtig positivt imod henvisninger om, at nu skal man lige huske at tage mundbind på, siger tranportminister Benny Engelbrecht (S) til TV SYD.

Hårdt at køre med mundbind

Ministeren var - med mundbind - mødt op på banegården i Fredericia for at se, hvordan mundbindskravet blev modtaget af de rejsende. Og her var ikke mange sure miner at spore.

Der var heller ikke særlige mundbinds-udfordringer ved Vejle Trafikcenter.

- Det er gået rigtig godt her til morgen faktisk. Passagererne har taget godt imod det nye krav om mundbind, siger tillidsmand Karsten Kim fra Tide Bus.

Tillidsmand Karsten Kim fra Tide Bus så gerne, at buschauffører kunne smide mundbindet mellem stoppestederne. Foto: Ole Møller, TV SYD

- Det er forløbet stille og roligt. Folk har haft mundbind på, når de er gået ind i busserne. Der har ikke været noget, lyder det fra tillidsmanden, der dog nævner, at det kan være en udfordring for hans buschaufførkolleger at køre med mundbindet på.

- Det kan godt være ganske hårdt at have mundbindet på i ti timer ad gangen. Vi havde jo helst set, at vi kunne få lov til at tage mundbindet af mellem stoppestederne, hvor vi ingen kontakt har med passagererne. Men det har ikke været muligt at få lov til, fortæller Karsten Kim fra Tide Bus.

Tilvænning uden bødetrussel

Både buschauffører og alle passagerer i den kollektive trafik får god tid til at vænne sig til mundbind eller visir. Kravet gælder nemlig frem til slutningen af oktober. Og selv om der i sidste ende godt kan udstikkes bøder på 2.500 kroner for ikke at benytte mundbind, så er der også indlagt lidt tilvænningstid.

- Vi har jo sagt ganske klart, at der ikke skal gives bøde for ikke at benytte mundbind i udgangspunktet. Det man i givet fald kan få en bøde for er, hvis man ikke følger de anvisninger, som vores dygtige personale kommer med, og det ender med, at politiet må tilkaldes. Så kan man få en bøde på 2500 kroner. Men udgangspunktet er ikke, at vi skal gå rundt og slå folk i hovedet. Hensigten med at bruge mundbind er jo, at vi med mundbindet beskytter vores medpassagerer, mener Benny Engelbrecht (S).

