- Vi har været i kontakt med kongehuset og har fået o.k. til at skrive, som vi skriver i mailen. Så det er vores klare forventning, at der ikke kommer noget afbud, siger Suzanna Meyer, der er presse- og kommunikationsansvarlig for Royal Run, til TV 2 Kosmopol.



Næste år vil det være byerne København/Frederiksberg, Kalundborg, Fredericia, Aarhus og Brønderslev, der får besøg af det royale løb.