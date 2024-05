Sådan bliver trafikken påvirket af Royal Run

Ikke nok med det så kommer kong Frederik også til byen, hvor han klokken 10.45 vil løbe One Mile-distancen, hvilket svarer til 1,6 kilometer. Derfor forventes det også, at der vil komme mange tilskuere til byen.

Du får her overblikket over, hvor du må og ikke må køre i Fredericia i forbindelse med Royal Run.

Byens fire porte er spærret for trafik, da de alle er en del af løberuterne. Danmarks Port og Kongens Port blev allerede afspærret søndag.

Alle tre ruter vil være spærret for trafik, mens der vil være parkeringsforbud på 1,6 kilometer-ruten og den 5 kilometer lange rute indtil klokken 18 mandag.

Busser med ændrede køreplaner

Også bustrafikken vil være påvirket. Ifølge Sydtrafik vil flere af bybusserne køre med ændrede køreplaner. Skal man ind mod byen, så betjener buslinje 1,3,7 og 8 stoppestedet i Norgesgade som det eneste stop inden for Voldene.

Kommer man i bil så anbefaler Fredericia Kommune, at man parkerer i et af de områder, som er markeret på kortet herunder. Det gælder uanset om man selv skal løbe, eller om man bare er kommet for at kigge på.