Salvadore Dali besøger Fredericia

For Fredericia Kunstforening viser nogle af den spanske malers værker frem de kommende tid - helt konkret indtil 10. marts.

Dali er i særdeleshed kendt for sine surrealistiske malerier og skulpturer.

Den verdenskendte kunstners værker hænger heller ikke på væggene i Fredericia kulturcenter uden grund. Æren skyldes i særdeleshed også, at kunstforeningen markerer 80-års jubilæum.

- Vi er rigtig glade for, at det er lykkes at få sådan en anerkendt kunstner til at udstille i kunstforeningen. Han er absolut en af største kunstnere, fortæller Poul Jakobsen, der er formand i Fredericia Kunstforening.

Det er første gang, Fredericia Kunstforening har en udenlandsk kunstner på programmet.

Nogle af de værker, man lige nu kan opleve i Fredericia, kan du se herunder